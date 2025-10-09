Soirée Vins Espagnols Cholet

Soirée Vins Espagnols Cholet jeudi 9 octobre 2025.

Soirée Vins Espagnols

41 Rue du Dr Roux Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Rendez-vous le jeudi 9 octobre à partir de 19h pour une soirée spéciale Vins espagnols !

Au programme

– Dégustation de 3 cuvées

– Planches de charcuterie ibérique de Bellota

– Ambiance festive et conviviale

Une belle occasion de découvrir notre carte de vins du monde !

Tarif 24,90€ par personne

Réservation conseillée au 02 41 62 55 03 .

41 Rue du Dr Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 communication@rgvgroupe.com

