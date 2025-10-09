Soirée Vins Espagnols Cholet
41 Rue du Dr Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR
Début : 2025-10-09 19:00:00
Rendez-vous le jeudi 9 octobre à partir de 19h pour une soirée spéciale Vins espagnols !
Au programme
– Dégustation de 3 cuvées
– Planches de charcuterie ibérique de Bellota
– Ambiance festive et conviviale
Une belle occasion de découvrir notre carte de vins du monde !
Tarif 24,90€ par personne
Réservation conseillée au 02 41 62 55 03 .
41 Rue du Dr Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 communication@rgvgroupe.com
