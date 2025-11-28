Soirée vins et chasse Vœgtlinshoffen

Soirée vins et chasse

Plongez dans une soirée authentique et généreuse autour d’un sanglier à la broche, servi avec ses incontournables garnitures de saison salade verte croquante, salade de carottes parfumée, pommes de terre rissolées dans leur jus, sauce onctueuse aux champignons, et pour finir en apothéose un vacherin gourmand, comme un clin d’œil sucré aux fêtes qui approchent… Nos Pinot Noir, disponibles aussi en magnum, accompagneront ce festin avec élégance, pour une expérience résolument alsacienne, conviviale et raffinée. Places limitées, réservation indispensable ! .

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 21 contact@cattin-oenotourisme.alsace

English :

Immerse yourself in an authentic and generous evening of spit-roasted wild boar, served with seasonal garnishes. A resolutely Alsatian experience, convivial and refined. Limited seating, reservations essential!

German :

Tauchen Sie ein in einen authentischen und großzügigen Abend rund um ein Wildschwein am Spieß, das mit seinen unumgänglichen saisonalen Beilagen serviert wird. Ein ausgesprochen elsässisches, geselliges und raffiniertes Erlebnis. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich!

Italiano :

Immergetevi in un’autentica e generosa serata a base di cinghiale allo spiedo, servito con gli indispensabili contorni di stagione. Un’esperienza davvero alsaziana, conviviale e raffinata. Posti limitati, prenotazione obbligatoria!

Espanol :

Sumérjase en una auténtica y generosa velada de jabalí al espeto, servido con las guarniciones esenciales de temporada. Una auténtica experiencia alsaciana, a la vez agradable y refinada. Plazas limitadas, ¡es imprescindible reservar!

