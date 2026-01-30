SOIRÉE VINS ET CHOCOLATS CAVEAU VILAVIGNE FAUGÈRES Faugères

SOIRÉE VINS ET CHOCOLATS CAVEAU VILAVIGNE FAUGÈRES

Rejoignez-nous pour une expérience sensorielle conviviale au Caveau Vilavigne Faugères de 19h à 20h30, partagez un moment chaleureux autour d’accords subtils entre vins et chocolats. Découvrez nos cuvées. Explorez des accords gourmands et surprenants. Dans une ambiance conviviale sur réservation. 5€/personne.

Join us for a convivial sensory experience at Caveau Vilavigne Faugères from 7pm to 8:30pm, sharing a warm moment around subtle pairings of wine and chocolate. Discover our cuvées. Explore gourmet and surprising pairings. In a convivial atmosphere. 5/person.

