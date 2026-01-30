SOIRÉE VINS ET CHOCOLATS CAVEAU VILAVIGNE FAUGÈRES Faugères
SOIRÉE VINS ET CHOCOLATS CAVEAU VILAVIGNE FAUGÈRES Faugères jeudi 12 février 2026.
SOIRÉE VINS ET CHOCOLATS CAVEAU VILAVIGNE FAUGÈRES
Route de Bédarieux 34600 FAUGERES Faugères Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Rejoignez-nous pour une expérience sensorielle conviviale au Caveau Vilavigne Faugères de 19h à 20h30, partagez un moment chaleureux autour d’accords subtils entre vins et chocolats. Découvrez nos cuvées. Explorez des accords gourmands et surprenants. Dans une ambiance conviviale sur réservation. 5€/personne.
.
Route de Bédarieux 34600 FAUGERES Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 35 39 faugeres@vilavigne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a convivial sensory experience at Caveau Vilavigne Faugères from 7pm to 8:30pm, sharing a warm moment around subtle pairings of wine and chocolate. Discover our cuvées. Explore gourmet and surprising pairings. In a convivial atmosphere. 5/person.
L’événement SOIRÉE VINS ET CHOCOLATS CAVEAU VILAVIGNE FAUGÈRES Faugères a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OT AVANT-MONTS