Soirée Vins et Chocolats Chassagne-Montrachet
Soirée Vins et Chocolats Chassagne-Montrachet samedi 27 juin 2026.
Chassagne-Montrachet
Soirée Vins et Chocolats
Abbaye de Morgeot Chassagne-Montrachet Côte-d’Or
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Parce que les Ducs de Bourgogne ont toujours hissé la table au point ultime de la diplomatie, les Duc et Duchesse de Magenta vous convient à plonger dans l’histoire de leur Abbaye de Morgeot de Chassagne-Montrachet et à vivre une soirée inédite où arômes et gourmandises seront théâtralement à l’honneur.
Sous la houlette de notre Comédien-Metteur en Vie Thomas VOLATIER
La Soirée comprend
– L’accueil du Chambellan
– La découverte guidée de l’Abbaye
– Le Dîner Théâtralisé Vins et Chocolat
Menu:
Gaspacho en trompe-l’œil façon carpaccio de homard,
éclats de grué de cacao et vierge de légumes
****
Ballotine d’échine de porc,
écrasé d’amandine aux fines herbes,
sauce chocolat fève Tonka.
****
Tartelette framboise pistache
Réservation indispensable. .
Abbaye de Morgeot Chassagne-Montrachet 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com
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English : Soirée Vins et Chocolats
L’événement Soirée Vins et Chocolats Chassagne-Montrachet a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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