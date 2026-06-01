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Soirée Vins et Chocolats Chassagne-Montrachet

Soirée Vins et Chocolats Chassagne-Montrachet samedi 27 juin 2026.

Adresse : Abbaye de Morgeot

Ville : 21190 Chassagne-Montrachet

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 85 85 85 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chassagne-Montrachet

Soirée Vins et Chocolats

Abbaye de Morgeot Chassagne-Montrachet Côte-d’Or

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Parce que les Ducs de Bourgogne ont toujours hissé la table au point ultime de la diplomatie, les Duc et Duchesse de Magenta vous convient à plonger dans l’histoire de leur Abbaye de Morgeot de Chassagne-Montrachet et à vivre une soirée inédite où arômes et gourmandises seront théâtralement à l’honneur.
Sous la houlette de notre Comédien-Metteur en Vie Thomas VOLATIER

La Soirée comprend
– L’accueil du Chambellan
– La découverte guidée de l’Abbaye
– Le Dîner Théâtralisé Vins et Chocolat

Menu:
Gaspacho en trompe-l’œil façon carpaccio de homard,
éclats de grué de cacao et vierge de légumes
****
Ballotine d’échine de porc,
écrasé d’amandine aux fines herbes,
sauce chocolat fève Tonka.
****
Tartelette framboise pistache

Réservation indispensable.   .

Abbaye de Morgeot Chassagne-Montrachet 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86  info@chateaudesully.com

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English : Soirée Vins et Chocolats

L’événement Soirée Vins et Chocolats Chassagne-Montrachet a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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