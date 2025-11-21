Soirée vins et fromages au Domaine Hubert KRICK Wintzenheim
Soirée vins et fromages au Domaine Hubert KRICK
93 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin
Soirée accord vins et fromages
Une soirée gourmande autour de 10 vins d’Alsace et 10 fromages, présentés et commentés.
Réservation sur le site https://vins-krick.fr/evenements-degustation-vins-alsace-wintzenheim .
93 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 00 01 contact@vins-krick.fr
English :
Wine and cheese pairing evening
German :
Abend, an dem Wein und Käse aufeinander abgestimmt werden
Italiano :
Serata di vino e formaggio
Espanol :
Velada de vino y queso
