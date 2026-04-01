Wettolsheim

Soirée vins et fromages

37 rue Herzog Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez éveiller vos papilles avec cette découverte de fromages, en accord avec les vins du domaine.

Venez éveiller vos papilles avec cette découverte de fromages, en accord avec les vins du domaine. .

37 rue Herzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 77 contact@vins-stentz.fr

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English :

Come and tantalize your taste buds with this discovery of cheeses, paired with the estate’s wines.

L’événement Soirée vins et fromages Wettolsheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach