Soirée vins et fromages Wettolsheim
Soirée vins et fromages Wettolsheim vendredi 24 avril 2026.
Wettolsheim
Soirée vins et fromages
37 rue Herzog Wettolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Venez éveiller vos papilles avec cette découverte de fromages, en accord avec les vins du domaine.
Venez éveiller vos papilles avec cette découverte de fromages, en accord avec les vins du domaine. .
37 rue Herzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 77 contact@vins-stentz.fr
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English :
Come and tantalize your taste buds with this discovery of cheeses, paired with the estate’s wines.
L’événement Soirée vins et fromages Wettolsheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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