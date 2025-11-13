Soirée Vins et Fruits de Mer La Touchetière Cholet

Soirée Vins et Fruits de Mer La Touchetière

41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-11-13 19:00:00

Partants pour une Soirée Vins & Fruits de Mer le jeudi 13 novembre ?

Au programme

– Dégustation de 3 cuvées des @domaines_chereau_carre

– Assortiment de fruits de mer

– Ambiance musicale avec @helios_saxophone

– À partir de 19h

Un moment convivial, entre amis ou en famille, autour de bons produits !

Tarif 24,90€ par personne

Réservez dès maintenant au 02 41 62 55 03 ou sur notre site internet. .

