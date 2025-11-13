Soirée Vins et Fruits de Mer La Touchetière Cholet
Soirée Vins et Fruits de Mer La Touchetière
41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR
Début : 2025-11-13 19:00:00
Partants pour une Soirée Vins & Fruits de Mer le jeudi 13 novembre ?
Au programme
– Dégustation de 3 cuvées des @domaines_chereau_carre
– Assortiment de fruits de mer
– Ambiance musicale avec @helios_saxophone
– À partir de 19h
Un moment convivial, entre amis ou en famille, autour de bons produits !
Tarif 24,90€ par personne
Réservez dès maintenant au 02 41 62 55 03 ou sur notre site internet. .
41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03
