Soirée Vins et Grillades Restaurant La Touchetière Cholet

Rendez-vous le jeudi 12 mars 2026 à partir de 19h pour une soirée vins et grillades, avec les cuvées du Château Princé !
Au programme
Dégustation de 3 monocépages du Château Princé Chardonnay, Pinot Noir et Grolleau
Grillades apéritives
️ Tarif 24,90€ par personne
Réservation conseillée au 02 41 62 55 03 .
Restaurant La Touchetière 41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 crambaud@rgvgroupe.com
