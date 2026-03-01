Soirée Vins et Grillades Restaurant La Touchetière Cholet

Soirée Vins et Grillades

Rendez-vous le jeudi 12 mars 2026 à partir de 19h pour une soirée vins et grillades, avec les cuvées du Château Princé !

Au programme

Dégustation de 3 monocépages du Château Princé Chardonnay, Pinot Noir et Grolleau

Grillades apéritives

️ Tarif 24,90€ par personne

Réservation conseillée au 02 41 62 55 03 .

Restaurant La Touchetière 41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 crambaud@rgvgroupe.com

