Soirée Vins et Grillades Restaurant La Touchetière Cholet

Restaurant La Touchetière 41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-12 19:00:00
2026-03-12

Rendez-vous le jeudi 12 mars 2026 à partir de 19h pour une soirée vins et grillades, avec les cuvées du Château Princé !

Au programme
Dégustation de 3 monocépages du Château Princé Chardonnay, Pinot Noir et Grolleau
Grillades apéritives

️ Tarif 24,90€ par personne

Réservation conseillée au 02 41 62 55 03   .

Restaurant La Touchetière 41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03  crambaud@rgvgroupe.com

