SOIRÉE VINS ET METS 4ÈME ÉDITION – Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, 23 mai 2025 07:00, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Le Comité des Fêtes de St Vincent de Barbeyrargues est heureux de vous inviter à sa soirée emblématique mêlant découvertes viticoles et délices gourmands dans une ambiance festive et conviviale.

4 DOMAINES VITICOLES présents pour vous faire déguster leurs meilleurs crus.

Food trucks et producteurs locaux

• Les Délices de Steph burgers gourmets

• Chez Jadou Coquillages fruits de mer & coquillages

• CCLB (Chaud Comme La Braise) Traiteur

• La Fromagerie des Causses fromages artisanaux

• Crêpes sucrées pour les plus gourmands

Ambiance musicale assurée avec le groupe BAL MUSIC & un saxophoniste live .

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 59 71 15

English :

The Comité des Fêtes de St Vincent de Barbeyrargues is delighted to invite you to its emblematic evening of wine discoveries and gourmet delights, in a festive and convivial atmosphere.

German :

Das Festkomitee von St Vincent de Barbeyrargues freut sich, Sie zu seinem emblematischen Abend einzuladen, der Weinentdeckungen und Gaumenfreuden in einer festlichen und geselligen Atmosphäre miteinander verbindet.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de St Vincent de Barbeyrargues è lieto di invitarvi alla sua serata di punta, che prevede la scoperta di vini e delizie gastronomiche in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

El Comité des Fêtes de St Vincent de Barbeyrargues se complace en invitarle a su emblemática velada de descubrimientos enológicos y delicias gastronómicas en un ambiente festivo y acogedor.

