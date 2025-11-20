Soirée Vins Primeurs Le Bouchon Orthez

Soirée Vins Primeurs

Le Bouchon 26 boulevard des Pommes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Une belle sélection de vins du Clos des Quilles et du camembert fondant. .

Le Bouchon 26 boulevard des Pommes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 51 58 leclosdesquilles@gmail.com

