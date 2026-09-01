Soirée Vintage années 50’s Nouan-le-Fuzelier
samedi 3 octobre 2026 · Nouan-le-Fuzelier
Informations pratiques
Nouan-le-Fuzelier
Soirée Vintage années 50’s
Rue du Stade Nouan-le-Fuzelier Loir-et-Cher
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-04 01:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Soirée Vintage Années 50’s à Nouan le Fuzelier
Soirée Vintage Années 50’s
à la salle des fêtes de Nouan le Fuzelier à 19h30
Repas Sangria Entrée Tartiflette Tarte Tatin Café
Défilé de mode Miss Pin-up Centre Val de Loire
21h30 Concert dansant Rock&roll et swing par le Groupe Timeless et le Beeboo’s Trio
23h 01h00 fin de soirée DJ avec séquence spéciale de Madison de 15 mn
1 boisson offerte pour toute personne habillée dans le thème.
Réservation obligatoire
26€ pour les adultes et 12€ pour les moins de 12 ans
25€ pour les groupes de plus de 3 adultes 26 .
Rue du Stade Nouan-le-Fuzelier 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 94 41 66 assotimeless@gmail.com
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English :
1950s Vintage Night in Nouan-le-Fuzelier
L’événement Soirée Vintage années 50’s Nouan-le-Fuzelier a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Sologne Tourisme