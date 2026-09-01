Informations pratiques

Nouan-le-Fuzelier

Soirée Vintage années 50’s

Rue du Stade Nouan-le-Fuzelier Loir-et-Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-04 01:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Soirée Vintage Années 50’s à Nouan le Fuzelier

Soirée Vintage Années 50’s

à la salle des fêtes de Nouan le Fuzelier à 19h30

Repas Sangria Entrée Tartiflette Tarte Tatin Café

Défilé de mode Miss Pin-up Centre Val de Loire

21h30 Concert dansant Rock&roll et swing par le Groupe Timeless et le Beeboo’s Trio

23h 01h00 fin de soirée DJ avec séquence spéciale de Madison de 15 mn

1 boisson offerte pour toute personne habillée dans le thème.

Réservation obligatoire

26€ pour les adultes et 12€ pour les moins de 12 ans

25€ pour les groupes de plus de 3 adultes 26 .

Rue du Stade Nouan-le-Fuzelier 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 94 41 66 assotimeless@gmail.com

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English :

1950s Vintage Night in Nouan-le-Fuzelier

L’événement Soirée Vintage années 50’s Nouan-le-Fuzelier a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Sologne Tourisme