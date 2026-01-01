Soirée vintage -Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois

Soirée vintage -Pouilly en Auxois

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-31 02:00:00

2026-01-30

Soirée Vintage le Vendredi 30 Janvier à partir de 20H30 au Break at Jane’s. Entrée gratuite. Ambiance vintage tant vestimentaire que musicale, les années 70 à 90 sont à l’honneur. Les jeunes seront les bienvenus pour découvrir ou redécouvrir cette ambiance, les moins jeunes pour s’y replonger. Hydratants et collations d’époque sont garantis. Un petit cadeau surprise pour les personnes qui joueront le jeu en présentant une touche vintage. .

