Soirée Vinyl Saxon-Sion

Soirée Vinyl

1 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Le 20 septembre, le Relais de la Colline « chez la Fanette » organise une soirée Vinyl.

Viens choisir ta musique fouille farfouille dans des tonnes de vinyl pour trouver le son qui accompagnera ton repas et ta soirée.Tout public

1 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 52 39 98 fannyhusson@live.fr

English :

On September 20, the Relais de la Colline « chez la Fanette » is organizing a Vinyl evening.

Come and choose your music, rummage through tons of vinyl to find the sound that will accompany your meal and your evening.

German :

Am 20. September veranstaltet das Relais de la Colline « chez la Fanette » einen Vinyl-Abend.

Komm und such dir deine Musik aus und stöbere in Tonnen von Vinyl, um den Sound zu finden, der dein Essen und deinen Abend begleiten wird.

Italiano :

Il 20 settembre, il Relais de la Colline « chez la Fanette » organizza una serata vinilica.

Venite a scegliere la vostra musica, rovistando tra tonnellate di vinili per trovare il suono che accompagnerà il vostro pasto e la vostra serata.

Espanol :

El 20 de septiembre, el Relais de la Colline « chez la Fanette » organiza una velada Vinilo.

Venga a elegir su música, rebusque entre toneladas de vinilos para encontrar el sonido que acompañará su comida y su velada.

