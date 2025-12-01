Soirée vinyles et pulls moches au bistrot CHEZ ALFRED Bistro Chez Alfred Benet

Soirée vinyles et pulls moches au bistrot CHEZ ALFRED

Bistro Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez profiter de la soirée vinyles et pulls moches chez Alfred !

Chez Alfred est un bistro associatif qui vous propose soirée déguisée

Le bistrot est ouvert le mercredi de 18h à 22h et le vendredi de 18h30 à 01h.

Vente de pain artisanal le mercredi à 18h, sur commande.

(attention, pas de CB). .

Bistro Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 15 35 27 ventsdicietdailleurs@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of vinyl and ugly sweaters at Alfred’s!

German :

Genießen Sie den Abend mit Vinyl und hässlichen Pullovern bei Alfred!

Italiano :

Partecipate alla festa del vinile e del maglione brutto di Alfred!

Espanol :

¡Ven a la fiesta de vinilos y jerseys feos de Alfred!

L’événement Soirée vinyles et pulls moches au bistrot CHEZ ALFRED Benet a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin