Soirée vinyles et pulls moches au bistrot CHEZ ALFRED Bistro Chez Alfred Benet vendredi 19 décembre 2025.
Début : 2025-12-19 18:30:00
2025-12-19
Venez profiter de la soirée vinyles et pulls moches chez Alfred !
Chez Alfred est un bistro associatif qui vous propose soirée déguisée
Le bistrot est ouvert le mercredi de 18h à 22h et le vendredi de 18h30 à 01h.
Vente de pain artisanal le mercredi à 18h, sur commande.
(attention, pas de CB). .
Bistro Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 15 35 27 ventsdicietdailleurs@gmail.com
English :
Come and enjoy an evening of vinyl and ugly sweaters at Alfred’s!
German :
Genießen Sie den Abend mit Vinyl und hässlichen Pullovern bei Alfred!
Italiano :
Partecipate alla festa del vinile e del maglione brutto di Alfred!
Espanol :
¡Ven a la fiesta de vinilos y jerseys feos de Alfred!
