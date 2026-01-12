Soirée vinyles Pindères
Soirée vinyles Pindères samedi 24 janvier 2026.
Soirée vinyles
165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Avec François et ses quelques 1200 vinyles, venez découvrir des titres. Venez passer une soirée musicale et déhanchée.
Apportez vos disques. .
165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée vinyles
L’événement Soirée vinyles Pindères a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne