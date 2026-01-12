Soirée vinyles Pindères

Soirée vinyles

165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Avec François et ses quelques 1200 vinyles, venez découvrir des titres. Venez passer une soirée musicale et déhanchée.

Apportez vos disques. .

165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

