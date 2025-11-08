Soirée Vitesse 80 à Erquinghem-Lys Ercanscène (Espace Agoralys), Erquinghem-Lys

Soirée Vitesse 80 à Erquinghem-Lys Ercanscène (Espace Agoralys), Erquinghem-Lys samedi 8 novembre 2025.

Soirée Vitesse 80 à Erquinghem-Lys Samedi 8 novembre, 20h30 Ercanscène (Espace Agoralys), Nord

10€ – Réservation en ligne ou en mairie le 25 octobre de 9h à 12

Entre reprises pop, folie burlesque et rock libérateur, Fluo Sauvage t’embarque pour un trip rétro où la liberté est reine.

Flashs lumineux, souvenirs en pagaille, et envie de danser jusqu’au bout de la nuit : bienvenue dans le fantasme d’une époque haute en couleurs.

Un concert décalé, joyeux, poétique… où l’on passe tous ensemble à la VITESSE 80.

19h00 (ouverture des portes)

20h30 (début du show)

Salle Ercanscène – Espace Agoralys, 120 rue Delpierre

Bar & petite restauration

Ercanscène (Espace Agoralys), 120 rue Delpierre, Erquinghem-Lys 59193 Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de Fiesta, enfile ta veste fluo, sors ton bandeau à paillettes : on remonte le temps pour une soirée complètement 80’s ! fiesta lille3000

