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Soirée Viva Médoc au Château Julia Château Julia Saint-Laurent-Médoc

Soirée Viva Médoc au Château Julia Château Julia Saint-Laurent-Médoc

Soirée Viva Médoc au Château Julia Château Julia Saint-Laurent-Médoc vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Château Julia

Adresse : 5 Route des Machines Semignan

Ville : 33112 Saint-Laurent-Médoc

Département : Gironde

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif :

Saint-Laurent-Médoc

Soirée Viva Médoc au Château Julia

Château Julia 5 Route des Machines Semignan Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
l’association Viva Médoc organise une soirée au château Julia.
Informations détaillées à venir.   .

Château Julia 5 Route des Machines Semignan Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 79 22 

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English :

L’événement Soirée Viva Médoc au Château Julia Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble

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