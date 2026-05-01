Soirée Viva Médoc au Château Julia Château Julia Saint-Laurent-Médoc
Soirée Viva Médoc au Château Julia Château Julia Saint-Laurent-Médoc vendredi 22 mai 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Soirée Viva Médoc au Château Julia
Château Julia 5 Route des Machines Semignan Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
l’association Viva Médoc organise une soirée au château Julia.
Informations détaillées à venir. .
Château Julia 5 Route des Machines Semignan Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 79 22
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English :
L’événement Soirée Viva Médoc au Château Julia Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble
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