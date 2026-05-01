Soirée Viva Médoc au Château Julia Château Julia Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc

Soirée Viva Médoc au Château Julia

Château Julia 5 Route des Machines Semignan Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’association Viva Médoc organise une soirée au château Julia.

Informations détaillées à venir. .

Château Julia 5 Route des Machines Semignan Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 79 22

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English :

L’événement Soirée Viva Médoc au Château Julia Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble