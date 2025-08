Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves Château Tour des Graves Saint-Seurin-de-Cadourne

Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves Château Tour des Graves Saint-Seurin-de-Cadourne lundi 11 août 2025.

2025-08-11

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’association Viva Médoc organise une soirée au rythme des cépages et des accords musicaux.

En plus du château hôte, vous aurez la participation des châteaux la Peyreyre, Saïkouk, Grandis et Haut Queyran.

L’animation musicale sera assurée par le groupe B2V

Restauration sur place avec l’Epicerie de Lily (planche de charcuterie, fromage, tapas). .

