Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves Château Tour des Graves Saint-Seurin-de-Cadourne
Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves Château Tour des Graves Saint-Seurin-de-Cadourne vendredi 21 août 2026.
Saint-Seurin-de-Cadourne
Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves
Château Tour des Graves 7 rue du château Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Viva Médoc organise une série de soirées qui s’étendront jusqu’au mois de septembre.
Pour ce mois-ci, RV au château Tour des Graves, avec comme mot d’ordre faîtes vivre nos châteaux ! .
Dégustation, restauration et animations seront au programme, en présence de plusieurs viticulteurs pour chacune des soirées.
Une saison de rencontres, de vins et d’animations à ne pas manquer ! .
Château Tour des Graves 7 rue du château Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 27 51
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English : Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves
L’événement Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Médoc-Vignoble