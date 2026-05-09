Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves Château Tour des Graves Saint-Seurin-de-Cadourne

Saint-Seurin-de-Cadourne

Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves

Château Tour des Graves 7 rue du château Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Viva Médoc organise une série de soirées qui s’étendront jusqu’au mois de septembre.

Pour ce mois-ci, RV au château Tour des Graves, avec comme mot d’ordre faîtes vivre nos châteaux ! .

Dégustation, restauration et animations seront au programme, en présence de plusieurs viticulteurs pour chacune des soirées.

Une saison de rencontres, de vins et d’animations à ne pas manquer ! .

Château Tour des Graves 7 rue du château Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 27 51

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English : Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves

L’événement Soirée Viva Médoc au Château Tour des Graves Saint-Seurin-de-Cadourne a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Médoc-Vignoble