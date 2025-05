Soirée WANTED – galerie nuage bleu Crozon, 21 juin 2025 18:30, Crozon.

Finistère

Soirée WANTED galerie nuage bleu 14 Quai Kador Crozon Finistère

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

2025-06-21

Soiree de lancement de la sortie officielle du livre WANTED de Romuald Pliquet

Un livre photos de regards et visages de ceux qui vivent au rythme des vagues de la presqu’ile.

Soiree de lancement animée de concerts des groupes TUNNEL et KATZE .

galerie nuage bleu 14 Quai Kador

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 85 14 90 70

