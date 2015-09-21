SOIRÉE WAR(M) : CORPS EN FÊTE, CORPS EN LUTTE · MONDE·S#2 Le Triangle, Cité de la Danse Rennes Jeudi 19 mars, 19h00 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, Tarifs : 15€ tarif unique / 4€ SORTIR!

Le Triangle et l’Aire Libre s’associent pour une carte blanche à la chorégraphe ukrainienne Olga Dukhovna pour l’ouverture du festival MONDE·S#2 !

-> Toute la soirée se déroule au Triangle, Rennes !!

WAR(M), mot mêlant guerre (war) et chaud (warm), devient une « zone de paix pour les arts et la danse, un message d’espoir pour le dégel et le retour du printemps culturel ». Un événement pour célébrer la vitalité, l’inventivité et la singularité de la culture ukrainienne dans une déambulation joyeuse et collective. Une soirée pour converser, manger, regarder puis danser avec un Dj-set.

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

19h00 • CORPS DE BALLET SURCYCLÉ • 20min

Oeuvre de ballet recomposée pour et avec les élèves du Conservatoire de Rennes.

19h30 • Temps de restauration (cuisine ukrainienne) en musique

20h25 • KOROWOD • 20 min

Pièce inspirée des mouvements collectifs – danses folkloriques, corps de ballet, chœurs mouvants, tous ces mouvements collectifs qui symbolisent l’unité, dans lesquels l’erreur, humaine et inévitable, crée un fossé qui brise le système en morceaux.

20h45 • CRAWL • 30min

À la suite de « Hopak », questionnement de la chorégraphe sur le devenir de la danse. Le danseur ukrainien, figure incontournable du breakdance ukrainien, Bboy Uzee Rock glisse entre son break et les danses traditionnelles de son pays dites « accroupies », inspiré des cosaques qui s’entraînaient à travers les champs sans être vu.

21h15 • DJ set

En partenariat avec le Triangle, cité de la danse.

Dans le cadre du festival MONDE·S#2 – Théâtre l’Aire Libre

Le Triangle, Cité de la Danse Bd de Yougoslavie, 35000 Rennes



