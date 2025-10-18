Soirée welsch Niedermodern

Soirée welsch Niedermodern samedi 18 octobre 2025.

Soirée welsch

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 22:30:00

2025-10-18

Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’une spécialité galloise, aussi très présente dans le nord de la France. Une tranche de pain de campagne recouverte de moutarde puis de jambon puis de cheddar fondu à la bière et enfin d’un oeuf. le tout servi avec des frites maison et de la salade. .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

English :

For those who don’t know, it’s a Welsh speciality that’s also very popular in northern France.

German :

Für diejenigen, die es nicht kennen: Es handelt sich um eine walisische Spezialität, die auch in Nordfrankreich sehr verbreitet ist.

Italiano :

Per chi non lo sapesse, si tratta di una specialità gallese, molto apprezzata anche nel nord della Francia.

Espanol :

Para quien no lo sepa, se trata de una especialidad galesa, muy popular también en el norte de Francia.

L’événement Soirée welsch Niedermodern a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau