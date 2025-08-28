Soirée West Coast Swing Ludik Factory Ludik Factory Bergerac

Ludik Factory 9 Route d'Agen Bergerac

Début : 2025-08-28
2025-08-28

Le Ludik Factory vous propose une soirée dansante West Coast Swing animée par l’ association Ribambelle avec tapas et boisson.   .

Ludik Factory 9 Route d’Agen Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 63 15 65 

