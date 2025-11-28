Soirée West Coast Swing Esprit M Valence

Soirée West Coast Swing

Esprit M 142 Avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Plongez dans l’univers envoûtant du West Coast Swing, une danse sociale moderne et polyvalente née sur la côte ouest des États-Unis.

.

Esprit M 142 Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 86 84 08 12

English :

Immerse yourself in the spellbinding world of West Coast Swing, a modern and versatile social dance born on the West Coast of the United States.

German :

Tauchen Sie ein in die bezaubernde Welt des West Coast Swing, eines modernen und vielseitigen Gesellschaftstanzes, der an der Westküste der USA entstanden ist.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo del West Coast Swing, una danza sociale moderna e versatile nata sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo del West Coast Swing, un baile social moderno y versátil nacido en la costa oeste de Estados Unidos.

L’événement Soirée West Coast Swing Valence a été mis à jour le 2025-11-21 par Valence Romans Tourisme