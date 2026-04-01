Nitting

Soirée Western

36 Rue Abbé Jean Colson Salle des fêtes Nitting Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 23:59:00

Date(s) :

2026-04-18

Le club de tir de Nitting vous invite à une soirée 100% Far West. Sortez les bottes, les chapeaux et les chemises à carreaux ! Animation assurée par une professeur de danse et No Stress Events. Initiation et danse country au programme. Repas payant sur réservation par téléphone ou au bureau du club de tir de Nitting. Places limitées, ne tardez pas à réserver !Tout public

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36 Rue Abbé Jean Colson Salle des fêtes Nitting 57790 Moselle Grand Est +33 6 52 32 99 77

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English :

The Nitting Shooting Club invites you to a 100% Wild West evening. Get out your boots, hats and plaid shirts! Entertainment provided by a dance instructor and No Stress Events. Initiation and country dancing on the program. Meal available on reservation by phone or at the Nitting shooting club office. Places are limited, so book early!

L’événement Soirée Western Nitting a été mis à jour le 2026-04-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG