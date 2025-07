Soirée Western Saint-Jean-et-Saint-Paul

Soirée Western Saint-Jean-et-Saint-Paul vendredi 1 août 2025.

Soirée Western

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron

Spectacle équestre, repas, danse country.

Pour la fête du village de St Paul des Fonts, une soirée western vous est proposée.

A 17h spectacle équestre proposé par les cavaliers de la région.

Suivi d’un repas texan (coleslaw, muffin aux lardons, ribs à l’américaine et ses pommes de terre, et brownies) et un repas enfants (burger pomme de terre et brownies). Tout est préparé « maison » avec du porc fermier de la charcuterie du Viala. Suivi d’une démonstration de danse country par le country club de St Affrique.

Alors à vos bottes et chapeaux on vous attend nombreux. 10 .

Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie +33 6 13 80 60 18

English :

Horse show, meal, country dance.

German :

Pferdeshow, Essen, Countrytanz.

Italiano :

Spettacolo di cavalli, pasto, ballo country.

Espanol :

Espectáculo ecuestre, comida, baile country.

