Soirée white – Forbach, 28 juin 2025 19:00

Moselle

Rejoignez-nous pour une soirée unique, sur le thème du blanc ! Que vous veniez seul ou entre amis, profitez d’un DJ, d’un buffet gourmand et de nos animations dans notre showroom. Le 28 juin 2025 Inscription obligatoire, (place limitées à 50 personnes) 1 rue Florence Arthaud, 57600 FORBACH. Renseignements au 03 87 87 82 71 ou contact@lacouleurdesjardins.fr. Tarif 25€ (boissons non comprises).Adultes

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 87 82 71 contact@lacouleurdesjardins.fr

English :

Join us for a unique, white-themed evening! Whether you come alone or with friends, enjoy a DJ, gourmet buffet and entertainment in our showroom. June 28, 2025 Registration required, (places limited to 50 people) 1 rue Florence Arthaud, 57600 FORBACH. Information on 03 87 87 82 71 or contact@lacouleurdesjardins.fr. Price 25? (drinks not included).

German :

Begleiten Sie uns zu einem einzigartigen Abend unter dem Motto « Weiß »! Ob Sie allein oder mit Freunden kommen, genießen Sie einen DJ, ein Schlemmerbuffet und unsere Animationen in unserem Showroom. Am 28. Juni 2025 Anmeldung erforderlich, (Platz auf 50 Personen begrenzt) 1 rue Florence Arthaud, 57600 FORBACH. Informationen unter 03 87 87 82 71 oder contact@lacouleurdesjardins.fr. Preis: 25 Euro (Getränke nicht inbegriffen).

Italiano :

Unitevi a noi per una serata unica a tema bianco! Da soli o in compagnia, godetevi un DJ, un buffet gourmet e l’intrattenimento nel nostro showroom. 28 giugno 2025 Iscrizione obbligatoria, (posti limitati a 50 persone) 1 rue Florence Arthaud, 57600 FORBACH. Informazioni al numero 03 87 87 82 71 o contact@lacouleurdesjardins.fr. 25 (bevande escluse).

Espanol :

Acompáñenos en una velada única con temática blanca Tanto si viene solo como con amigos, disfrute de un DJ, un bufé gourmet y entretenimiento en nuestra sala de exposiciones. 28 de junio de 2025 Inscripción obligatoria, (plazas limitadas a 50 personas) 1 rue Florence Arthaud, 57600 FORBACH. Información en el 03 87 87 82 71 o en contact@lacouleurdesjardins.fr. 25 euros (bebidas no incluidas).

