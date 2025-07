Soirée White Party Le paddock Amnéville Amnéville

Soirée White Party Le paddock Amnéville Amnéville samedi 16 août 2025.

Soirée White Party

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-16 21:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Place à l’élégance et à la fête en blanc !

Rejoignez nous pour une soirée chic & électrique sous les platines de DJ Greg Ascori, dans une ambiance lumineuse et festive.

Cocktails inédits, animations exclusives, et une atmosphère 100 % stylée.Tout public

0 .

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Make way for elegance and celebration in white!

Join us for a chic & electric evening under the decks of DJ Greg Ascori, in a bright and festive atmosphere.

New cocktails, exclusive entertainment and a 100% stylish atmosphere.

German :

Bühne frei für Eleganz und Party in Weiß!

Begleiten Sie uns zu einem schicken & elektrischen Abend unter den Plattentellern von DJ Greg Ascori, in einer hellen und festlichen Atmosphäre.

Neuartige Cocktails, exklusive Unterhaltung und eine 100 % stilvolle Atmosphäre.

Italiano :

Largo all’eleganza e alla festa in bianco!

Unitevi a noi per una serata chic ed elettrica sotto i ponti del DJ Greg Ascori, in un’atmosfera luminosa e festosa.

Nuovi cocktail, intrattenimento esclusivo e un’atmosfera 100% elegante.

Espanol :

¡Abran paso a la elegancia y la fiesta en blanco!

Acompáñenos en una velada chic y eléctrica bajo los platos del DJ Greg Ascori, en un ambiente luminoso y festivo.

Nuevos cócteles, entretenimiento exclusivo y un ambiente 100% elegante.

L’événement Soirée White Party Amnéville a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION AMNEVILLE