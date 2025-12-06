Soirée Winter 3e édition Parc du Moulin Peyre Mouriès

Soirée Winter 3e édition

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 19h. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La 3ème édition de la soirée Winter, ça se passe au Parc du Moulin Peyre à Mouriès, samedi 6 décembre à partir de 19h !

Organisé par l’association Li Pichoulins



On ressort les bonnets, les moufles et la bonne humeur, la 3ème édition de la Winter est arrivée !

Prépare-toi pour la soirée la plus givrée de l’année !



Bodéga couverte et fermée

Canons à neige, photobooth, goodies & sprays à neige 100% gratuits

Aux platines DJ Sébastien Roux & DJ Ness

Stand à shooters

Espace fast-food burgers, paninis, tartinades…



Prépare ta meilleure doudoune et ton plus beau déhanché, on va faire fondre la neige à Mouriès ! .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 14 92 25 lipichoulins13890@gmail.com

English :

The third edition of Winter Night will take place at Moulin Peyre Park in Mouriès on Saturday, 6 December, starting at 7 p.m.!

German :

Die dritte Ausgabe der Winterparty findet am Samstag, den 6. Dezember, ab 19 Uhr im Moulin Peyre Park in Mouriès statt!

Italiano :

La terza serata invernale si svolge al Parc du Moulin Peyre di Mouriès, sabato 6 dicembre dalle 19.00!

Espanol :

La 3ª velada de invierno tendrá lugar en el Parque del Moulin Peyre de Mouriès, el sábado 6 de diciembre a partir de las 19.00 horas

L’événement Soirée Winter 3e édition Mouriès a été mis à jour le 2025-11-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles