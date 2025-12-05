Soirée Winter Party Le Parc Saint Paul Saint-Paul-lès-Romans

Soirée Winter Party

Le Parc Saint Paul 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Cette année, Le QG transforme l’hiver en véritable spectacle.

Prépare-toi à vivre une soirée qui mélange ambiance glacée, shows spectaculaires et chaleur festive.

En partenariat avec la station Villard-de-Lans

Le Parc Saint Paul 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 73 19 contact@leqg-restaurant.fr

English :

This year, Le QG turns winter into a real show.

Get ready for an evening of icy ambience, spectacular shows and festive warmth.

In partnership with Villard-de-Lans resort

German :

Dieses Jahr verwandelt das Hauptquartier den Winter in ein wahres Spektakel.

Mach dich bereit für einen Abend, der eisige Stimmung, spektakuläre Shows und festliche Wärme vereint.

In Zusammenarbeit mit dem Skiort Villard-de-Lans

Italiano :

Quest’anno Le QG trasforma l’inverno in un vero e proprio spettacolo.

Preparatevi a una serata di atmosfere gelide, spettacoli spettacolari e calore festivo.

In collaborazione con la stazione di Villard-de-Lans

Espanol :

Este año, Le QG convierte el invierno en un auténtico espectáculo.

Prepárese para una noche de ambiente gélido, espectáculos espectaculares y calor festivo.

En colaboración con la estación de Villard-de-Lans

