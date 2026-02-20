Soirée Yellow & Cinéma Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Soirée Yellow & Cinéma

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Retrouvons le plus célèbre surfeur de Nice pour une soirée spéciale ! Un seul thème le jaune qui sera décliné de la tenue exigée aux grignotages pour la projection. Durée 1h40. Sur inscription par mail ou par téléphone. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

