Soirée yoga My Gym Falaise Falaise

Soirée yoga
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados
Début : 2026-03-03 19:00:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Soirée Yoga, à My Gym Falaise
Besoin d’un moment pour te détendre, te recentrer et relâcher la pression ? Une séance relaxante pour apaiser le corps et l’esprit !
Sur réservation auprès du club
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 mygym.falaise@gmail.com
Yoga evening at My Gym Falaise
Need a moment to relax, refocus and let off steam? A relaxing session to soothe body and mind!
Reservations required at the club
