Soirée Yoga & Gong – Tréguennec, 21 mai 2025 19:00

Finistère

Pont Névez La Chaumière de Pont Nevez Tréguennec Finistère

Début : 2025-05-21 19:00:00

fin : 2025-05-21 21:30:00

2025-05-21

Dans le flot du quotidien, il est facile de se perdre, de s’éloigner de ce qui est juste pour nous.

Cette soirée est une invitation à redécouvrir l’essentiel notre présence, notre silence intérieur, notre vérité.

Dans le cocon enveloppant de la chaumière, tout prêt de la mer, nous vous invitons à un voyage intérieur, guidé par le souffle, le corps et le son.

45 minutes de yoga doux pour éveiller la conscience corporelle, se relier au souffle, s’ouvrir en douceur et se reconnecter à sa présence.

Un espace de lenteur et d’écoute pour atterrir, se déposer et créer en soi un espace de réceptivité.

45 minutes de bain sonore au gong un son qui vous traverse, vous nettoie, vous ramène à l’essentiel.

Un temps suspendu pour recevoir, laisser résonner ce qui, en vous, demande à naître et vibrer au rythme des puissantes fréquences du gong.

Une onde qui touche les profondeurs de l’être et offre un espace de régénération, de vision et de transformation.

Une invitation à se déposer, à retrouver cet espace sacré en soi, silencieux, vibrant, qui ne demande qu’à être écouté.

Soirée proposée par Yoga with Gaïa.

Places limitées, réservations en ligne. .

Pont Névez La Chaumière de Pont Nevez

Tréguennec 29720 Finistère Bretagne

