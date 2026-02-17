Soirée Zen à Aqualud Rue de la Bouillerie Locminé
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
De 19h à 22h. Une parenthèse idéale pour s’accorder un véritable temps pour soi entre détente apaisante et relaxation. Soin Mami Wata, modelage du corps, réflexologie. Soirée pour adultes, ou + de 16 ans avec un adulte, 7 € ; suppléments activités en groupe 5,80€, individuelles 14€. .
mis à jour le 2026-02-07