Soirée Zen à GâtinéO CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay
Soirée Zen à GâtinéO CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Zen à GâtinéO
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Profitez d’un moment de détente à la lueur de la bougie.
Pour cela, rendez-vous au centre aquatique GâtinéO de Parthenay. .
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
English : Soirée Zen à GâtinéO
German : Soirée Zen à GâtinéO
Italiano :
Espanol : Soirée Zen à GâtinéO
L’événement Soirée Zen à GâtinéO Parthenay a été mis à jour le 2025-10-10 par CC Parthenay Gâtine