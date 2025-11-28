Soirée Zen à GâtinéO CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Soirée Zen à GâtinéO

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Profitez d’un moment de détente à la lueur de la bougie.

Pour cela, rendez-vous au centre aquatique GâtinéO de Parthenay. .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

