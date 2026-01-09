Soirée Zen à GâtinéO CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay
Soirée Zen à GâtinéO CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay vendredi 6 mars 2026.
Soirée Zen à GâtinéO
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Profitez d’un moment de détente à la lueur de la bougie !
Soirée de détente, avec soins massages
Pour cela, rendez-vous au centre aquatique GâtinéO de Parthenay. .
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Zen à GâtinéO
L’événement Soirée Zen à GâtinéO Parthenay a été mis à jour le 2026-01-11 par CC Parthenay Gâtine