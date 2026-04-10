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Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne

Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 13 Rue de la Vannerie

Ville : 35130 La Guerche-de-Bretagne

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif :

La Guerche-de-Bretagne

Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne

13 Rue de la Vannerie La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne le mercredi 22 avril.

Cours Aqua Yoga Relaxation (40 min) + sauna hammam (1h)
Créneau 1 18h30
Créneau 2 19h30
Créneau 3 20h30

Tarif 10,60€ (collation offerte)
Réservation et règlement à l’accueil de la piscine.   .

13 Rue de la Vannerie La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT VITRE

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