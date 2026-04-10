Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne
Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne mercredi 22 avril 2026.
La Guerche-de-Bretagne
Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne
13 Rue de la Vannerie La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne le mercredi 22 avril.
Cours Aqua Yoga Relaxation (40 min) + sauna hammam (1h)
Créneau 1 18h30
Créneau 2 19h30
Créneau 3 20h30
Tarif 10,60€ (collation offerte)
Réservation et règlement à l’accueil de la piscine. .
13 Rue de la Vannerie La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Soirée zen à la piscine de La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT VITRE