Soirée Zen à la Piscine Dunois Piscine Dunois PARIS
Soirée Zen à la Piscine Dunois Piscine Dunois PARIS samedi 28 mars 2026.
Prenez une pause et venez vous ressourcer lors d’une soirée placée sous le signe du bien-être.
Au programme : pilate, étirements, aqua relax, tisanerie et bien d’autres moments de détente dans une ambiance apaisante autour de l’eau à 32°C. Un moment unique pour relâcher les tensions, respirer et retrouver votre énergie dans un cadre convivial et relaxant.
Samedi 28 mars
18h à 22h
Piscine Dunois – Paris 13
Activités gratuites (entrée aux tarifs habituels) – Bonnet de bain obligatoire – Événement réservé aux 16 ans et plus.
Piscine Dunois : venez vous ressourcer lors de la nocturne Zen.
Le samedi 28 mars 2026
de 18h00 à 22h00
payant
ticket d’entrée de piscine obligatoire
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T19:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28T18:00:00+02:00_2026-03-28T22:00:00+02:00
Piscine Dunois 70, rue Dunois 75013 PARIS
+33145854481 djs-circ5-13@paris.fr
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