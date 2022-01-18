Soirée Zen à la Piscine Dunois Piscine Dunois PARIS

Prenez une pause et venez vous ressourcer lors d’une soirée placée sous le signe du bien-être.

Au programme : pilate, étirements, aqua relax, tisanerie et bien d’autres moments de détente dans une ambiance apaisante autour de l’eau à 32°C. Un moment unique pour relâcher les tensions, respirer et retrouver votre énergie dans un cadre convivial et relaxant.

Samedi 28 mars

18h à 22h

Piscine Dunois – Paris 13

Activités gratuites (entrée aux tarifs habituels) – Bonnet de bain obligatoire – Événement réservé aux 16 ans et plus.

Piscine Dunois : venez vous ressourcer lors de la nocturne Zen.

Le samedi 28 mars 2026

de 18h00 à 22h00

payant

ticket d’entrée de piscine obligatoire

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T18:00:00+02:00_2026-03-28T22:00:00+02:00

Piscine Dunois 70, rue Dunois 75013 PARIS

+33145854481 djs-circ5-13@paris.fr



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