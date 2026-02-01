Soirée zen à la piscine Pontoise Espace Sportif Pontoise PARIS

Affiche de l’événement. ; Crédits : Espace sportif Pontoise.

Prenez part à une soirée relaxante à la piscine Pontoise !

Le samedi 21 février 2026

de 19h15 à 21h00

payant

Le tarif s’élève à 14.90€ pour les non adhérents. Offert aux adhérents.

Tout public.

Espace Sportif Pontoise 19, rue de Pontoise 75005 PARIS



