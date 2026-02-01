Soirée zen à la piscine Pontoise Espace Sportif Pontoise PARIS
Soirée zen à la piscine Pontoise Espace Sportif Pontoise PARIS samedi 21 février 2026.
Prenez part à une soirée relaxante à la piscine Pontoise !
Le samedi 21 février 2026
de 19h15 à 21h00
payant
Le tarif s’élève à 14.90€ pour les non adhérents. Offert aux adhérents.
Tout public.
Espace Sportif Pontoise 19, rue de Pontoise 75005 PARIS
Afficher la carte du lieu Espace Sportif Pontoise et trouvez le meilleur itinéraire