Soirée Zen à la piscine Piscine Neptilude Quiberon

Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon Morbihan
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07 22:00:00
Besoin de vous détendre ?
Offrez-vous une soirée cocooning au centre aquatique Neptilude
Massages bien-être
Sauna & hammam
Jacuzzi
Infusions ayurvédiques ATMA à volonté
Ambiance douce et apaisante de 19h à 21h30
Tarifs
Entrée piscine tarif habituel ou avec votre carte
+3 € Sauna & Hammam
+2 € Infusions (prévoir votre tasse ou éco-cup à 1 € à l’accueil)
Massages 20 € les 20 min (réservation et règlement avant la soirée)
Sur réservation 02 97 50 39 07
L’équipe Zen vous attend pour une parenthèse de sérénité .
Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07
