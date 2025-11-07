Soirée Zen à la piscine Piscine Neptilude Quiberon

Soirée Zen à la piscine

Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon Morbihan

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07

Besoin de vous détendre ?

Offrez-vous une soirée cocooning au centre aquatique Neptilude

‍Massages bien-être

Sauna & hammam

Jacuzzi

Infusions ayurvédiques ATMA à volonté

Ambiance douce et apaisante de 19h à 21h30

Tarifs

Entrée piscine tarif habituel ou avec votre carte

+3 € Sauna & Hammam

+2 € Infusions (prévoir votre tasse ou éco-cup à 1 € à l’accueil)

Massages 20 € les 20 min (réservation et règlement avant la soirée)

Sur réservation 02 97 50 39 07

L’équipe Zen vous attend pour une parenthèse de sérénité .

Piscine Neptilude 1 Rue Neptune Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 39 07

