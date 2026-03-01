Soirée Zen à l’O Espace Aquatique

6 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 23:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Un moment 100% sérénité. De nombreux professionnels du bien-être seront présents pour vous proposer d’inoubliables moments de relaxation avec bien évidemment un libre accès à l’espace bien-être.

Un moment 100% sérénité.

Rejoignez l’O pour une soirée zen spécialement conçue avec de nombreux professionnels du bien-être pour vous ressourcer

• Ambiance relaxante

• Soins Massages

• Accès exclusif à l’espace bien-être

• Ateliers collectif bien-être (pilates, stretching, aquarelax, animation sauna, yoga)

• Cocktail dinatoire

Réservation obligatoire à l’accueil .

6 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 32 78 contact@lo-obernai.fr

English :

A moment of 100% serenity. Numerous wellness professionals will be on hand to offer you unforgettable moments of relaxation, with free access to the wellness area of course.

L’événement Soirée Zen à l’O Espace Aquatique Obernai a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme d’Obernai