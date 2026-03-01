Soirée Zen à l’O Espace Aquatique Obernai
Soirée Zen à l’O Espace Aquatique
6 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27 23:30:00
Un moment 100% sérénité. De nombreux professionnels du bien-être seront présents pour vous proposer d’inoubliables moments de relaxation avec bien évidemment un libre accès à l’espace bien-être.
Rejoignez l’O pour une soirée zen spécialement conçue avec de nombreux professionnels du bien-être pour vous ressourcer
• Ambiance relaxante
• Soins Massages
• Accès exclusif à l’espace bien-être
• Ateliers collectif bien-être (pilates, stretching, aquarelax, animation sauna, yoga)
• Cocktail dinatoire
Réservation obligatoire à l’accueil .
6 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 32 78 contact@lo-obernai.fr
English :
A moment of 100% serenity. Numerous wellness professionals will be on hand to offer you unforgettable moments of relaxation, with free access to the wellness area of course.
L’événement Soirée Zen à l’O Espace Aquatique Obernai a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme d’Obernai