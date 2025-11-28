Soirée Zen à Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche
Soirée Zen à Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Zen à Villa Sport
10 Rue du Colonel du Garreau de la Meche Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Soirée Zen, parenthèse dédiée à la relaxation et au bien-être, à partager à deux, entre amisou en famille , plusieurs formules et rdvs vous attendent, pensez à réserver. .
10 Rue du Colonel du Garreau de la Meche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 60 20
