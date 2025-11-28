Soirée Zen à Villa Sport Saint-Yrieix-la-Perche

Soirée Zen à Villa Sport

10 Rue du Colonel du Garreau de la Meche Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Soirée Zen, parenthèse dédiée à la relaxation et au bien-être, à partager à deux, entre amisou en famille , plusieurs formules et rdvs vous attendent, pensez à réserver. .

10 Rue du Colonel du Garreau de la Meche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 60 20

English : Soirée Zen à Villa Sport

German : Soirée Zen à Villa Sport

Italiano :

Espanol : Soirée Zen à Villa Sport

