SOIRÉE ZEN AU CENTRE AQUATIQUE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
**Le programme de votre soirée ?**
* **AQUAZEN ** participez à un cours collectif zen en musique
* **MASSAGE OU RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ** choisissez votre moment individuel avec nos masseurs et reflexologues plantaires
* **DÉTENTE ** accès libre aux bassins chauffés, aux saunas et à nos stands de dégustation et tisanerie .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
