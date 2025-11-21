SOIRÉE ZEN AU CENTRE AQUATIQUE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

SOIRÉE ZEN AU CENTRE AQUATIQUE

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

**Le programme de votre soirée ?**

* **AQUAZEN ** participez à un cours collectif zen en musique

* **MASSAGE OU RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ** choisissez votre moment individuel avec nos masseurs et reflexologues plantaires

* **DÉTENTE ** accès libre aux bassins chauffés, aux saunas et à nos stands de dégustation et tisanerie .

