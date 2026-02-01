Soirée Zen au Stade Aquatique Stade Aquatique Douarnenez

Soirée Zen au Stade Aquatique

Stade Aquatique Rue Laennec Douarnenez Finistère

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 21:30:00

2026-02-27

Au programme Accès à l’Espace Détente, aqua stretching, stretch paddle…

Sur réservation, à partir de 18 ans .

Stade Aquatique Rue Laennec Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 21 76 38 88

