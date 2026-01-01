Soirée zen Bouxwiller

Soirée zen

Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

2026-01-30

Soirée zen Offrez-vous une parenthèse de sérénité et de ressourcement. Plongez dans une atmosphère apaisante propice à la relaxation du corps et de l’esprit méditation aquatique et pilates.

Plongez dans une atmosphère apaisante propice à la relaxation du corps et de l’esprit.

Au programme

Accès libre au petit bassin chauffé à 30°C à l’espace détente (sauna & hammam)

Activités zen encadrées méditation aquatique et pilates (deux créneaux 19h30-19h50 et 20h00-20h20) .

rue de Babenhausen Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 38 38 hanautic@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Zen evening: Treat yourself to a moment of serenity and rejuvenation. Immerse yourself in a soothing atmosphere conducive to relaxation of body and mind: aquatic meditation and pilates.

