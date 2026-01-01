Soirée zen Bouxwiller
Soirée zen Bouxwiller vendredi 30 janvier 2026.
Soirée zen
rue de Babenhausen Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 21:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Soirée zen Offrez-vous une parenthèse de sérénité et de ressourcement. Plongez dans une atmosphère apaisante propice à la relaxation du corps et de l’esprit méditation aquatique et pilates.
Soirée zen Offrez-vous une parenthèse de sérénité et de ressourcement !
Plongez dans une atmosphère apaisante propice à la relaxation du corps et de l’esprit.
Au programme
Accès libre au petit bassin chauffé à 30°C à l’espace détente (sauna & hammam)
Activités zen encadrées méditation aquatique et pilates (deux créneaux 19h30-19h50 et 20h00-20h20) .
rue de Babenhausen Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 38 38 hanautic@hanau-lapetitepierre.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Zen evening: Treat yourself to a moment of serenity and rejuvenation. Immerse yourself in a soothing atmosphere conducive to relaxation of body and mind: aquatic meditation and pilates.
L’événement Soirée zen Bouxwiller a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre