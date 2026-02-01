Soirée Zen Chemin de Lachaud Brioude

Soirée Zen

Chemin de Lachaud Centre Aqualudique L’Aquabulle Brioude Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9.5 EUR

Accès à l’espace bient-être est inclus dans le tarif

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 21:00:00

2026-02-27

Soirée Zen à l’Aquabulle, qui se déroulera le vendredi 27 février de 19h à 21h.

Chemin de Lachaud Centre Aqualudique L’Aquabulle Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 84 00 accueil@aquabulle-brioudesudauvergne.fr

English :

Zen evening at Aquabulle, Friday February 27 from 7pm to 9pm.

