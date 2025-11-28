Soirée Zen Rue de la Piscine Carhaix-Plouguer
Soirée Zen Rue de la Piscine Carhaix-Plouguer vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Zen
Rue de la Piscine Espace Aqualudique Plijadour Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-28 17:30:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Profitez de l’espace bien-être pour vous détendre et décompresser ! Des séances de massage, de réflexologie plantaire et cours de yoga dans l’eau sont proposées.
Sur inscription. .
Rue de la Piscine Espace Aqualudique Plijadour Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 39 50
