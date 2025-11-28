Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Zen Rue de la Piscine Carhaix-Plouguer

Rue de la Piscine Espace Aqualudique Plijadour Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 17:30:00
fin : 2025-11-28 21:00:00

Profitez de l’espace bien-être pour vous détendre et décompresser ! Des séances de massage, de réflexologie plantaire et cours de yoga dans l’eau sont proposées.
Sur inscription.   .

Rue de la Piscine Espace Aqualudique Plijadour Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 39 50 

