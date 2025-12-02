Soirée zen Champagnole
Soirée zen Champagnole mardi 2 décembre 2025.
Soirée zen
Centre aquatique Les Tritons Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 17:00:00
fin : 2025-12-02 20:45:00
Date(s) :
2025-12-02
Venez profiter d’une expérience bien-être unique
• Accès libre à l’espace zen.
• Rencontre avec les prestataires bien-être.
• Découverte du centre dans une atmosphère paisible et relaxante. .
Centre aquatique Les Tritons Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 36 40
English : Soirée zen
German : Soirée zen
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée zen Champagnole a été mis à jour le 2025-11-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA