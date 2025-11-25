Soirée Zen

Centre Nautique Roge Creuzot Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25 22:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Jacuzzi & sauna, buffet, séances aqua bien-être, massages/réflexologie, baptême de plongée apnée.

12 .

Centre Nautique Roge Creuzot Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 21 85

English :

Jacuzzi & sauna, buffet, aqua wellness sessions, massages/reflexology, scuba diving/snorkeling.

German :

Jacuzzi & Sauna, Buffet, Aqua-Wellness-Sitzungen, Massagen/Reflexzonenmassage, Schnuppertauchen/Apnoe.

Italiano :

Jacuzzi e sauna, buffet, sessioni di aqua wellness, massaggi/riflessologia, immersioni/snorkeling.

Espanol :

Jacuzzi y sauna, bufé, sesiones de aqua wellness, masajes/reflexología, submarinismo/snorkel.

L’événement Soirée Zen Châteaudun a été mis à jour le 2025-11-20 par OT GRAND CHATEAUDUN