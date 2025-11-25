Soirée Zen Châteaudun
Soirée Zen Châteaudun mardi 25 novembre 2025.
Soirée Zen
Centre Nautique Roge Creuzot Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-25 19:00:00
fin : 2025-11-25 22:00:00
2025-11-25
Jacuzzi & sauna, buffet, séances aqua bien-être, massages/réflexologie, baptême de plongée apnée.
Centre Nautique Roge Creuzot Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 21 85
English :
Jacuzzi & sauna, buffet, aqua wellness sessions, massages/reflexology, scuba diving/snorkeling.
German :
Jacuzzi & Sauna, Buffet, Aqua-Wellness-Sitzungen, Massagen/Reflexzonenmassage, Schnuppertauchen/Apnoe.
Italiano :
Jacuzzi e sauna, buffet, sessioni di aqua wellness, massaggi/riflessologia, immersioni/snorkeling.
Espanol :
Jacuzzi y sauna, bufé, sesiones de aqua wellness, masajes/reflexología, submarinismo/snorkel.
L’événement Soirée Zen Châteaudun a été mis à jour le 2025-11-20 par OT GRAND CHATEAUDUN