Soirée ZEN Espace Pierre Talagrand Dole

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
?? Soirée ZEN Offrez-vous une parenthèse de détente le 13 mars
Accordez-vous un véritable moment de douceur et de ressourcement.
Le jeudi 13 mars, de 20h à 22h, nous vous invitons à vivre une Soirée ZEN placée sous le signe de la relaxation et du lâcher-prise. Une pause idéale pour relâcher les tensions et prendre soin de vous après une journée bien remplie.
? Programme de la soirée
????? Massage de 20 minutes
Profitez d’un moment de relaxation profonde grâce aux mains expertes de notre partenaire Mains dans la Main.
?? Accès à l’espace bien-être
Sauna, hammam et jacuzzi vous attendent pour une détente complète du corps et de l’esprit.
?? Accès au bassin ludique
Prolongez ce moment de bien-être dans une ambiance douce et apaisante.
Cette soirée est idéale pour vous offrir une pause bien méritée, seul(e), en couple ou entre amis, dans une atmosphère chaleureuse et relaxante. .
Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr
