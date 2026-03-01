Soirée ZEN Espace Pierre Talagrand Dole

Soirée ZEN

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

?? Soirée ZEN Offrez-vous une parenthèse de détente le 13 mars

Accordez-vous un véritable moment de douceur et de ressourcement.

Le jeudi 13 mars, de 20h à 22h, nous vous invitons à vivre une Soirée ZEN placée sous le signe de la relaxation et du lâcher-prise. Une pause idéale pour relâcher les tensions et prendre soin de vous après une journée bien remplie.

? Programme de la soirée

????? Massage de 20 minutes

Profitez d’un moment de relaxation profonde grâce aux mains expertes de notre partenaire Mains dans la Main.

?? Accès à l’espace bien-être

Sauna, hammam et jacuzzi vous attendent pour une détente complète du corps et de l’esprit.

?? Accès au bassin ludique

Prolongez ce moment de bien-être dans une ambiance douce et apaisante.

Cette soirée est idéale pour vous offrir une pause bien méritée, seul(e), en couple ou entre amis, dans une atmosphère chaleureuse et relaxante. .

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

